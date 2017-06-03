Гармаш не сыграет против Финляндии

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Полузащитник "Динамо" не поможет украинской сборной в матче отбора.

Гармаш получил травму в игре против "Шахтера" ФФУ

ПолузащитникДенис Гармаш пропустит отборочный матч против Финляндии из-за травмы.

Повреждение колена, полученное в матче против "Шахтера", требует длительного лечения, и до матча с финнами игрок не успеет восстановиться. Сегодня, 3 июня, хавбек покинет расположение национальной команды.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.

Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

Ранее Андрей Шевченко сообщил, что сборную Украины в игре против Финляндии устроит только победа.