Гармаш не сыграет против Финляндии

Полузащитник "Динамо" не поможет украинской сборной в матче отбора.
Повреждение колена, полученное в матче против "Шахтера", требует длительного лечения, и до матча с финнами игрок не успеет восстановиться. Сегодня, 3 июня, хавбек покинет расположение национальной команды.
Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1.
После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.
Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.
Ранее Андрей Шевченко сообщил, что сборную Украины в игре против Финляндии устроит только победа.ФФУ