Фонсека остался недоволен судейством в игре против "Динамо", Ребров готов к критике

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Португалец и украинец дали комментарии после матча.

Команда Фонсеки уступила со счетом 2:3 ФК Шахтер

Наставникипообщались с прессой после матча 31 тура украинской Премьер-лиги.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил недовольство работой арбитров.

"В футболе всегда важно – уважение, а сегодня у арбитров его вообще не было по отношению к "Шахтеру". Все смотрели матч и понимают, о чем я говорю. Это было на протяжении всего сезона. Просто мы были сильными, и у них не получалось нас ограбить. А сегодня они это сделали.

Был офсайд, которого на самом деле не было, хотя арбитр находился возле меня. Затем был аут, который был в нашу пользу, а также пенальти, который могли назначать в ворота "Динамо". У арбитра просто нет смелости перед "Динамо", - сообщил Фонсека.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров подвел итоги сезона.

"В этом сезоне "Динамо" выступило неудовлетворительно. Я готов к критике. Причин для этого было достаточно. Тренер должен быть готов к этому. Я могу прислушаться к критике, но не к критиканам, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на меня, на команду и президента. Пока еще не встречался с президентом. Завтра, возможно послезавтра, такая встреча состоится", - сообщил Ребров.

Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.