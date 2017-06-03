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"Донбасс" продолжит выступать в УХЛ – Колесников

3 июня в 17:00

Донецкий клуб не намерен сниматься с чемпионата.

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Колесников является президентом "Донбасса" с 2010 года
ХК "Донбасс"
Президент "Донбасса" Борис Колесников рассказал о встрече представителей украинских хоккейных клубов, на которой должна решиться судьба следующего сезона чемпионата Украины.

"Насколько я знаю, сейчас УХЛ проводит серьезную работу с клубами, и ищет формат, который в нынешней экономической ситуации может сохранить большинство клубов и наш чемпионат вообще. Насколько мне известно, то этот формат будет более молодежным. В любом случае, "Донбасс" примет те условия, которые предложит УХЛ. Это нужно сделать, чтобы сохранить украинский хоккей, - сообщил Колесников.

Напомним, от участия в УХЛ отказались 4 клуба: "Витязь", "Дженералз", "Кривбасс" и "Белый Барс".

Таким образом, среди действующих участников УХЛ осталось два коллектива - "Кременчук" и "Донбасс".

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Ранее сообщалось, что в Украинской хоккейной лиге будет отменен лимит на легионеров.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Донбасс хоккей Украина Колесников
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