"Донбасс" продолжит выступать в УХЛ – Колесников

Донецкий клуб не намерен сниматься с чемпионата.
"Насколько я знаю, сейчас УХЛ проводит серьезную работу с клубами, и ищет формат, который в нынешней экономической ситуации может сохранить большинство клубов и наш чемпионат вообще. Насколько мне известно, то этот формат будет более молодежным. В любом случае, "Донбасс" примет те условия, которые предложит УХЛ. Это нужно сделать, чтобы сохранить украинский хоккей, - сообщил Колесников.
Напомним, от участия в УХЛ отказались 4 клуба: "Витязь", "Дженералз", "Кривбасс" и "Белый Барс".
Таким образом, среди действующих участников УХЛ осталось два коллектива - "Кременчук" и "Донбасс".
Ранее сообщалось, что в Украинской хоккейной лиге будет отменен лимит на легионеров.XSport.ua