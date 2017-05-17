"Динамо" продлило контракты с вратарями

Киевляне продолжат использовать в воротах Максима Коваля и Артура Рудько.

Коваль и Рудько - основные киперы "Динамо" ФК Динамо

Киевскоеподписало новые контракты с вратарями первой команды Максимом Ковалем и Артуром Рудько. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Коваль заключил соглашение до лета 2020 года, а Рудько - до середины 2019-го.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Артур Рудько, который является воспитанником киевлян, стал заменой для Александра Шовковского, решившего завершить карьеру. На счету 25-летнего вратаря 23 матча и 24 пропущенных гола во всех турнирах.

24-летний Коваль перешел в "Динамо" из запорожского "Металлурга" в 2010 году, а позже выступал на правах аренды за "Говерлу" и датский "Оденсе". После возвращения на его счету 6 матчей и 3 пропущенных гола за киевлян.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Харькове "Динамо" сыграет с "Шахтером" в рамках финала Кубка Украины.