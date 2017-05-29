"Динамо" продало защитника Виду в "Бешикташ" - СМИ

"Бешикташ" в ближайшее время должен объявить о трансфере лидера киевлян.

Вида должен покинуть Украину в ближайшее время Sport Arena

ЗащитникДомагой Вида продолжит кареру в "Бешикташе". Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что официально о переходе 28-летнего футболиста будет объявлено в ближайшие дни.

"Бешикташ осуществил первый трансфер. О переходе Домагоя Виды будет объявлено в ближайшее время. Сделка была согласована еще несколько месяцев назад, но не могла быть завершена из-за финансовых требований к клубам со стороны УЕФА", - сообщил источник.

Детали потенциальной сделки не уточняются, однако сумма трансфера, по данным СМИ, может составить 7 миллионов евро. Стоит отметить, что Вида перешел в состав украинского гранда из загребского "Динамо" в 2013 году за 5 миллионов евро.

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги на счету Виды 28 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, летом в "Бешикташ" из "Малаги" вернется вратарь сборной Украины Денис Бойко.