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"Динамо" продало защитника Виду в "Бешикташ" - СМИ

29 мая в 13:51

"Бешикташ" в ближайшее время должен объявить о трансфере лидера киевлян.

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Вида должен покинуть Украину в ближайшее время
Sport Arena
Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида продолжит кареру в "Бешикташе". Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что официально о переходе 28-летнего футболиста будет объявлено в ближайшие дни.

"Бешикташ осуществил первый трансфер. О переходе Домагоя Виды будет объявлено в ближайшее время. Сделка была согласована еще несколько месяцев назад, но не могла быть завершена из-за финансовых требований к клубам со стороны УЕФА", - сообщил источник.

Детали потенциальной сделки не уточняются, однако сумма трансфера, по данным СМИ, может составить 7 миллионов евро. Стоит отметить, что Вида перешел в состав украинского гранда из загребского "Динамо" в 2013 году за 5 миллионов евро.

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги на счету Виды 28 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

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Напомним, летом в "Бешикташ" из "Малаги" вернется вратарь сборной Украины Денис Бойко.

По материалам: Hurriyet , Sport Arena ,
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Тэги Вида Динамо футбол Бешикташ
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