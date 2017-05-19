Бойко летом вернется в "Бешикташ" – агент

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Украинец готов бороться за место в составе турецкого клуба.

Соглашение кипера с "Бешикташем" истекает в 2020-м году Marca

Агент украинского голкипера "Бешикташа"Вадим Шаблий опроверг слухи о его желании разорвать контракт с турецким клубом.

"На данный момент правда состоит в том, что летом Бойко вернется в расположение "Бешикташа", как это и предусмотрено в арендном соглашении между "Малагой" и турецким клубом. Вернется, чтобы бороться в честной конкурентной борьбе с другими вратарями за право быть первым номером команды", - рассказал Шаблий.

Денис Бойко перебрался в испанскую команду в конце прошлого летнего трансферного окна на правах годичной аренды с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Украинский вратарь не смог стать основным в испанском клубе и провел за "Малагу" всего 5 матчей, в которых пропустил 13 голов. Действующее соглашение кипера с "Бешикташем" истекает в 2020-м году.

Ранее сообщалось, что Бойко хочет покинуть "Бешикташ" на правах свободного агента.