Бойко хочет покинуть "Бешикташ" на правах свободного агента

Футболист намерен договориться с турецким клубом о расторжении контракта.

Бойко хочет найти себе новую команду ФФУ

Украинский вратарь, который провел сезон в испанской "Малаге", не хочет возвращаться в "Бешикташ" и оставаться в роли резервиста, поэтому намерен договориться с руководством турецкого клуба о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщил Fichajes.net.

Действующее соглашение кипера с "Бешикташем" истекает в 2020-м году.

При этом уже известно, что "Малаге" украинец не нужен. Испанский клуб брал 29-летнего футболиста в аренду, но теперь не планирует выкупать Бойко у турецкого гранда за 6 миллионов евро, которые были прописаны в соглашении.

Украинский вратарь не смог стать основным в испанском клубе и провел за "Малагу" всего 5 матчей, в которых пропустил 13 голов.

Ранее сообщалось, что Украина занимает 16-е место по экспорту футболистов в мире.