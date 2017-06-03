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"Динамо" не готово брать тренера-иностранца без имени – Суркис

3 июня в 09:32

Киевский клуб сделал ставку на экс-игрока команды.

Суркис
Суркис не готов подписывать иностранного тренера
Динамомания
Президент "Динамо" Игорь Суркис во время открытия нового тренировочного поля на базе ДЮФШ "Динамо" на Нивках рассказал, почему не рассматривается вариант с приглашением иностранного тренера.

"Давайте честно. Тренер из-за границы, а тренер с каким-то именем. Который чего-то уже добился. Брать тренера только потому, что иностранец, я не вижу смысла. Если придет специалист с именем, он захочет поменять команду, усилить ее каким-то серьезными игроками. Но сегодня время с финансовой точки зрения не такое, чтобы делать такие шаги", - сообщил Суркис.

Напомним, после матча с "Черноморцем" Сергей Ребров подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".

Сергей Ребров возглавил "Динамо" в апреле 2014-го после отставки Олега Блохина. Под руководством специалиста "Динамо" по два раза выиграло чемпионат Украины и Кубок Украины.

Стоит отметить, что "Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины.

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Ранее стало известно, что "Динамо" возглавил Александр Хацкевич.

По материалам: Динамомания
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Тэги Динамо тренер Украина Суркис Хацкевич футбол
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