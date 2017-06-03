"Динамо" не готово брать тренера-иностранца без имени – Суркис

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Суркис не готов подписывать иностранного тренера Динамомания

ПрезидентИгорь Суркис во время открытия нового тренировочного поля на базе ДЮФШ "Динамо" на Нивках рассказал, почему не рассматривается вариант с приглашением иностранного тренера.

"Давайте честно. Тренер из-за границы, а тренер с каким-то именем. Который чего-то уже добился. Брать тренера только потому, что иностранец, я не вижу смысла. Если придет специалист с именем, он захочет поменять команду, усилить ее каким-то серьезными игроками. Но сегодня время с финансовой точки зрения не такое, чтобы делать такие шаги", - сообщил Суркис.

Напомним, после матча с "Черноморцем" Сергей Ребров подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".

Сергей Ребров возглавил "Динамо" в апреле 2014-го после отставки Олега Блохина. Под руководством специалиста "Динамо" по два раза выиграло чемпионат Украины и Кубок Украины.

Стоит отметить, что "Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины.

Ранее стало известно, что "Динамо" возглавил Александр Хацкевич.