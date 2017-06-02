Хацкевич назначен новым главным тренером киевского "Динамо"

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Контракт с белорусом рассчитан на два года.

Хацкевич в прошлом известный футболист сборной Беларус dynamo.kiev.ua

Новым главным тренером ФК "Динамо" (Киев) назначен известный в прошлом футболист столичного клуба и сборной Беларуси Александр Хацкевич

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с ним рассчитан на два года. В тренерский штаб А.Хацкевича вошли бывшие игроки "Динамо" Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Александр Хацкевич родился 19 октября 1973 в Минске. Футбольную карьеру начинал в минском "Динамо", откуда в 1996 году перешел в киевское "Динамо". За украинскую команду играл до 2004 года, 7 раз становился чемпионом Украины и 4 раза обладателем Кубка Украины. Затем недолгое время выступал за китайский "Тяньцзинь Теда" и латвийскую "Венту". Завершал карьеру в родном минском "Динамо".

В 2007 году начал тренерскую карьеру в качестве играющего тренера "Динамо" (Минск). Далее возглавлял юношескую сборную Беларуси U-18 и ФК "Витебск". С 1 февраля 2010 по апрель 2011 года работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины.

В декабре 2010 года возглавил молодежную команду киевского "Динамо", летом 2013 года – "Динамо-2". 4 декабря 2014 года был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, которую возглавлял до 6 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что "Динамо" не планирует возвращать защитника Евгения Макаренко.