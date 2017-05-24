"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": анонс, где смотреть финал Лиги Европы 24 мая

В Стокгольме решится судьба второго по престижности европейского трофея.
Главной потерей для англичан является отсутствие главной ударной силы атаки - шведа Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы. О проблемах с мотивацией у "Юнайтед" говорить не приходится, ведь победитель получит не только трофей, но и путевку в Лигу чемпионов следующего сезона, что является крайне весомым "бонусом".
У "Аякса" довольно молодая команда, которая любит атаковать. Однако в финале оба коллектива наверняка будут действовать осторожно, ведь одна ошибка может стоить победы на турнире.
Команды в своей истории провели между собой четыре матча в еврокубках и одержали по две победы. При этом "Аякс" входит в четверку клубов, на счету которых есть победы во всех еврокубковых турнирах (вместе с "Ювентусом", "Баварией" и "Челси"). МЮ для такого комплекта не хватает только трофея Лиги Европы.
"Аякс" - "Манчестер Юнайтед"
Среда, 24 мая, стадион "Френдс Арена" (Стокгольм), 21:45
Прямая трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Дамир Скомина (Словения)
Ориентировочные составы:
"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, Санчес, Ридевалд, Клаассен, Шене, Зийеш, Траоре, Дольберг, Юнес
МЮ: Ромеро, Валенсия, Джонс, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Мхитарян
Напомним, букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом финала Лиги Европы.ZN.UA