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"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": анонс, где смотреть финал Лиги Европы 24 мая

24 мая в 10:03

В Стокгольме решится судьба второго по престижности европейского трофея.

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Победитель финала получит путевку в Лигу чемпионов
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Сегодня, 24 мая, в Стокгольме (Швеция), пройдет финальный поединок Лиги Европы, в котором встретятся голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

Главной потерей для англичан является отсутствие главной ударной силы атаки - шведа Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы. О проблемах с мотивацией у "Юнайтед" говорить не приходится, ведь победитель получит не только трофей, но и путевку в Лигу чемпионов следующего сезона, что является крайне весомым "бонусом".

У "Аякса" довольно молодая команда, которая любит атаковать. Однако в финале оба коллектива наверняка будут действовать осторожно, ведь одна ошибка может стоить победы на турнире.

Команды в своей истории провели между собой четыре матча в еврокубках и одержали по две победы. При этом "Аякс" входит в четверку клубов, на счету которых есть победы во всех еврокубковых турнирах (вместе с "Ювентусом", "Баварией" и "Челси"). МЮ для такого комплекта не хватает только трофея Лиги Европы.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед"
Среда, 24 мая, стадион "Френдс Арена" (Стокгольм), 21:45
Прямая трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Ориентировочные составы:

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, Санчес, Ридевалд, Клаассен, Шене, Зийеш, Траоре, Дольберг, Юнес

МЮ: Ромеро, Валенсия, Джонс, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Мхитарян

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Напомним, букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом финала Лиги Европы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Манчестер Юнайтед Аякс Лига Европы футбол
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