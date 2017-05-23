Завтра Луценко выступит в Раде с отчетом о проделанной работе

После выступления народные депутаты Украины смогут задать вопросы Генеральному прокурору.

Народные депутаты смогут услышать и увидеть Луценко уже завтра Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценкоо продленной работе в среду, 24 мая.

Выступление Луценко запланировано на 12:30. Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержал 241 народный депутат.

"Полчаса будет выступление, потом будут вопросы от фракций, от депутатов вопросы, чтобы все, кто желает, могли задать свои вопросы", - отметил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Ранее сам Юрий Луценко сообщил о своей готовности выступить с докладом в ближайшую среду.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила о том, что Верховная Рада заслушает отчет правительства Владимира Гройсмана в течение следующих пленарных недель. "Я думаю, это может быть на следующих пленарных неделях. На следующей неделе, в среду, будет отчитываться генпрокурор. Не вижу проблем, будем говорить с правительством", - сказала она в пятницу, 19 мая.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной Рады вынести на голосование вопрос о доверии Кабинету министров. "Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству", - сказал он.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"

14 февраля Кабинет министров Украины утвердил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2016 году и направил его в Верховную Раду.