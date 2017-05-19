Гройсман предложил поднять в Раде вопрос недоверия Кабмину

Премьер-министр заверил, что готов отчитаться перед депутатами.

Гройсман не собирается в отставку Правительственный портал

Премьер-министрпублично призвал депутатов Верховной Рады вынести на голосование вопрос о недоверии Кабинету министров.

"Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству. Я за свою должность не держусь и всегда был в этом вопросе самодостаточным", – заявил глава правительства в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 18 мая.

Он также заверил, что готов снова выступить с парламентской трибуны с отчетом о работе Кабмина.

"Я не боюсь отчета правительства в парламенте. Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался", – ответил премьер на заявление журналиста о том, что он якобы избегает встречи с депутатами из-за опасений лишиться должности.

Кроме того, Гройсман заявил, что не лоббирует назначения лояльных ему людей на должности в "ресурсные" министерства, и заверил, что не вынуждал министра сельского хозяйства Тараса Кутового писать заявление об отставке.

"Я никого не "крышую". Я никого не лоббирую назначать, я никого не заставляю писать заявления", – подытожил премьер-министр.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"

14 февраля Кабинет министров Украины утвердил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2016 году и направил его в Верховную Раду.