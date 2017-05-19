Рада заслушает отчет правительства в ближайшее время – представитель президента

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Гройсман "управляет государством" уже больше года. Отчет правительства можно будет послушать через две недели.

Голосов за отставку правительства Гройсмана в Раде нет. Продолжит управлять государством Правительственный портал

Верховная Рада заслушает отчет правительства Владимира Гройсмана, сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Я думаю, это может быть на следующих пленарных неделях. На следующей неделе, в среду, будет отчитываться генпрокурор. Мы видели пресс-конференцию президента по безвизу. Думаю, это два следующих спаренных пленарных заседания, которые состоятся через две недели. Не вижу проблем, будем говорить с правительством", - сказала она.

Согласно календарном плану, пленарными в Раде будут недели с 23 по 26 мая и 6 по 9 июня.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной Рады вынести на голосование вопрос о доверии Кабинету министров. "Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству", - сказал он.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"

14 февраля Кабинет министров Украины утвердил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2016 году и направил его в Верховную Раду.