Рада заслушает отчет правительства в ближайшее время – представитель президента

Гройсман "управляет государством" уже больше года. Отчет правительства можно будет послушать через две недели.
"Я думаю, это может быть на следующих пленарных неделях. На следующей неделе, в среду, будет отчитываться генпрокурор. Мы видели пресс-конференцию президента по безвизу. Думаю, это два следующих спаренных пленарных заседания, которые состоятся через две недели. Не вижу проблем, будем говорить с правительством", - сказала она.
Согласно календарном плану, пленарными в Раде будут недели с 23 по 26 мая и 6 по 9 июня.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной Рады вынести на голосование вопрос о доверии Кабинету министров. "Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству", - сказал он.
Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"
14 февраля Кабинет министров Украины утвердил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2016 году и направил его в Верховную Раду.ZN.UA