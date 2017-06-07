Визовый режим с РФ необходимо было ввести еще в 2014 году – Гриценко

По словам экс-министра, введение визового режима – это ответственность исполнительной власти.

Вводить визы с РФ необходимо было еше три года назад Экономические известия

Визовый режим с Россией необходимо было ввести еще в 2014 году, заявил экс-министр обороны Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко.

Соответствующее мнение политик высказал в эфире телеканала NewsOne. По его мнению, РФ должна быть наказана за агрессию против Украины, которая повлекла за собой уничтожение 20% украинской экономики, ранение и гибель десятков тысяч человек и захват территории страны.

"Это (введение визового режима с РФ – ред.) нужно было сделать еще в 2014 году, чтобы перекрыть границы, и контролировать, кто сюда заходит, и для чего", – заявил он.

Гриценко подчеркнул, что введение визового режима – это ответственность исполнительной власти.

"Я этого не воспринимаю, когда такие законопроекты появляются в парламенте. Извините, при всем уважении, это ответственность исполнительной власти. Кто хотел бы вводить визовый режим (тот же Турчинов сейчас говорит, надо вводить немедленно) – почему он не ввел его в 2014 году?", – задался вопросом он.

Политик также отметил, что договор о стратегическом партнерстве формально с РФ все еще не разорван.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Украина введет визовый режим с Россией, то Москва предпримет аналогичные действия.