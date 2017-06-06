Москва пообещала Киеву ответный визовый режим

Большинство русских считают Украину вражеской страной. В Москве уже готовы к визовому режиму.

Лавров отказывается дальше сглатывать и терпеть оскорбления от украинцев Twitter/Дмитрий Смирнов

Если Украина введет визовый режим с Россией, то Москва предпримет аналогичные действия, заявил, глава МИД Сергей Лавров.

"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", - сказал Лавров в Калининграде.

Российский дипломат рассказал, что больше не может терпеть, "когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима".

"Как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" - заявил Лавров.

По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.

По данным опроса "Левада-центра", США и Украина возглавили список врагов для жителей России.