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Москва пообещала Киеву ответный визовый режим

6 июня в 17:56

Большинство русских считают Украину вражеской страной. В Москве уже готовы к визовому режиму.

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Лавров отказывается дальше сглатывать и терпеть оскорбления от украинцев
Twitter/Дмитрий Смирнов
Если Украина введет визовый режим с Россией, то Москва предпримет аналогичные действия, заявил, глава МИД Сергей Лавров.

"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", - сказал Лавров в Калининграде.

Российский дипломат рассказал, что больше не может терпеть, "когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима".

"Как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" - заявил Лавров.

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По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.

По данным опроса "Левада-центра", США и Украина возглавили список врагов для жителей России.

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги Россия Украина
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