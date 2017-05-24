В Раду поступило представление на снятие иммунитета с депутата Бобова

Представление касается только дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, о разрешении на задержание и арест в нем речь не идет.

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В Верховную Раду поступило предоставление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата из группы "Видродження" Геннадия Бобова, сообщил глава парламентского комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник.

"По моей информации представление уже поступило в Верховную Раду и зарегистрировано", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады, отметив, что в профильный комитет представление пока не поступило.

По словам Пинзеника, глава профильного комитета отметил, что представление касается только дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, о разрешении на задержание и арест в нем речь не идет.

Пинзеник сообщил, что представления на других народных депутатов пока не поступали.

Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова.