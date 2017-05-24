В Раду поступило представление на снятие иммунитета с депутата Бобова

Представление касается только дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, о разрешении на задержание и арест в нем речь не идет.
"По моей информации представление уже поступило в Верховную Раду и зарегистрировано", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады, отметив, что в профильный комитет представление пока не поступило.
По словам Пинзеника, глава профильного комитета отметил, что представление касается только дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, о разрешении на задержание и арест в нем речь не идет.
Пинзеник сообщил, что представления на других народных депутатов пока не поступали.
Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).
Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова.Интерфакс-Украина