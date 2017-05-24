В Пентагоне усомнились в выполнении Минских соглашений

Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта, считает глава военной разведки США.

Глава разведки Пентагона сомневается в выполнении Минских соглашений president.gov.ua

Минские соглашения так и не будут выполнены в следующем, 2018 году, поскольку Россия "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе", заявил в своем докладе в сенате США директора Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", – сказал глава разведки Пентагона, цитирует его доклад 112.ua.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости решительных мер, чтобы Россия выполняла Минские соглашения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.