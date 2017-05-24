В Пентагоне усомнились в выполнении Минских соглашений

Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта, считает глава военной разведки США.
"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", – сказал глава разведки Пентагона, цитирует его доклад 112.ua.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости решительных мер, чтобы Россия выполняла Минские соглашения.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.
112.ua