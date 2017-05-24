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В Пентагоне усомнились в выполнении Минских соглашений

24 мая в 06:19

Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта, считает глава военной разведки США.

Минск все
Глава разведки Пентагона сомневается в выполнении Минских соглашений
president.gov.ua
Минские соглашения так и не будут выполнены в следующем, 2018 году, поскольку Россия "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе", заявил в своем докладе в сенате США директора Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", – сказал глава разведки Пентагона, цитирует его доклад 112.ua.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости решительных мер, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру. 

 

 

По материалам: 112.ua
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Тэги Россия пентагон Минск соглашение Украина США
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