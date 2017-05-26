Порошенко и Путин заинтересованы в сохранении статус-кво по Минску-2 – The Economist

Вторые Минские договоренности бутафорские, но ни одна из сторон не спешит отказываться от них.
Минск-2, который был подписан два года назад, был разработан после фактического поражения украинской армии перед российскими силами. Договор призывал Россию вернуть Украине контроль над границей и оккупированными территориями, на что она никогда не пойдет. В то же время у Украины не хватает военной мощи и поддержки Запада, чтобы вернуть территории силой.
США отказались предоставлять Украине военную помощь в виде летального наступательного и оборонительного оружия, оставив ее воевать своими силами. Некоторые представители запада предлагают признать Минск-2 мертвым и отправить на линию разграничения миротворческие силы. Поклонники этого подхода говорят, что Украина потеряет небольшой кусок земли, который она и так не контролирует, и при этом отгородится от постоянно сковывающего ее очага беспокойства.
Проблема заключается в том, что слишком много сторон заинтересованы в сохранении статус-кво. Среди них и президенты Петр Порошенко и Владимир Путин, которые отказываются признавать недееспособность Минска-2 и не хотят брать ответственность за Донбасс. Поддержка Порошенка частично построена на войне против России, а также он не заинтересован в голосовании Донбасса на выборах 2019 года. Кремль же не хочет брать на себя содержание Донбасса, а также терять возможности встревать в дела остальной части Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.ZN.UA