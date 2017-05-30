Социологи составили рейтинг доверия к украинским политикам

Больше всего украинцы доверяют Анатолию Гриценко, который сейчас не занимает никаких государственных должностей и не является народным депутатом.

Стало известно, какому политику больше всего доверяют украинцы

к украинским политикам находится на очень низком уровне, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 30% опрошенных украинцев доверяют Анатолий Гриценко, почти каждый пятый доверяет Юлии Тимошенко, Андрею Садовому, Вадиму Рабиновичу и Олегу Ляшко. По 16-17% доверяют Вадиму Наливайченко, Петру Порошенко, Юрию Бойко, по 13-14% - Олегу Тягнибоку, Владимиру Гройсману, Михеилу Саакашвили, Юрию Луценко, Андрею Парубию. 11% доверяют Надежде Савченко.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-20 мая 2017 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины доверяют 22% граждан, не доверяют – 71,9%, правительству доверяют 12,8%, не доверяют - 81,9%, Национальному банку – соответственно 11,7% и 81,5%, Верховной Раде – соответственно 9% и 86,6%, прокуратуре – соответственно 9,5% и 83,3%, судам – соответственно 7% и 86,6%.