Украинцы больше всего доверяют волонтерам, церкви и армии

Уровень доверия к властным структурам в Украине остаются крайне низким. Больше доверяют общественным структурам.

Украинцы продолжают верить церкви Сайт президента Украины

Среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют(им доверяют 66% опрошенных), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Также среди таких структур Церковь (63,3%), Вооруженные силы Украины (55,9%), Национальная гвардия Украины (49%), добровольческий движение (территориальная оборона) (45,2%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (45%) – число респондентов, которые доверяют этим институтам, на статистически значимом уровне превышает число тех, кто им не доверяет.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины доверяют 22% граждан, не доверяют – 71,9%, правительству доверяют 12,8%, не доверяют - 81,9%, Национальному банку – соответственно 11,7% и 81,5%, Верховной Раде – соответственно 9% и 86,6%, прокуратуре – соответственно 9,5% и 83,3%, судам – соответственно 7% и 86,6%.