Шесть украинских политиков имеют президентский рейтинг около 10%

Следующим президентом может стать Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко, Рабинович или Ляшко. Выбирайте.

Украинцы разрываются, кого же выбрать президентом: Тимошенко, Порошенко или Рабиновича. А может, сразу Ляшко? Ольга Кононенко, ZN.UA

В случаев первом туре за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15% респондентов, за Петра Порошенко – 12%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями, за Юрия Бойко готовы отдать голоса 10,2%, за Анатоля Гриценко - 10,1%, за Вадима Рабиновича - 10,1%, за Олега Ляшко - 9,6%.

За Андрея Садового проголосуют 7,6% избирателей, за Олега Тягнибока - 4,8%.

Социологическая группа "Рейтинг"

Рейтинг других кандидатов менее 2%.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-20 мая 2017 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.

Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.