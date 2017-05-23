Савченко призвала Порошенко ветировать отмену закона ее имени

По словам депутата, соответствующее решение Верховной Рады напрямую нарушает статью 22 Конституции Украины.

Савченко обратилась к Порошенко с просьбой ветировать отмену ее закона Администрация президента Украины/Facebook

Народный депутат Надежда Савченко подготовила письмо в адрес президента Украины Петра Порошенко, в котором призывает его воспользоваться правом вето в отношении решения Верховной Рады о фактическом прекращении действия так называемого "Закона Савченко"

Как поясняет депутат в Facebook, соответствующее решение Верховной Рады от 18 мая по законопроекту №5534 напрямую нарушает положения Конституции Украины.

"Голосование в Верховной Раде Украины 18 мая 2017 года за фактическое прекращение действия формулы зачисления судом одного дня пребывания в следственном изоляторе за два дня лишения свободы, которая была введена Законом Украины, где я была одним из авторов, напрямую нарушает действие ст. 22 Конституции Украины. А именно: "При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод". Обращаю внимание Президента Украины как гаранта Конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев", – указала она.

Савченко также обратилась к Уполномоченному по правам человека с предложением воспользоваться правом на Конституционное представление о несоответствии указанного законопроекта Конституции, поскольку в обязанности омбудсмена входит защита прав человека.

Напомним, 18 мая Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс Украины о порядке зачисления срока предварительного заключения. Законопроект №5534 поддержали 227 народных депутатов.

В ноябре 2015 года Верховная Рада внесла изменения Уголовный кодекс, согласно которым один день предварительного заключения засчитывается за два дня в колонии (так называемый "закон Савченко").

Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе в интервью ZN.UA отметила, что из-за закона Савченко происходит большая беда. "Шесть тысяч человек уже вышли из заключения. 90% этих людей — достаточно весомые в криминальном мире люди, совершившие тяжкие преступления. Нужно вносить изменения в этот закон", - подчеркнула Деканоидзе.