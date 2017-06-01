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САП открыла уголовное дело о возможном незаконном обогащении Левочкина

1 июня в 18:21

Ведение досудебного следствия поручено детективам НАБУ.

Сергей Левочкин
САП и НАБУ "взялись" за Сергея Левочкина
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил открытие уголовного производства относительно возможного незаконного обогащения народного депутата, заместителя парламентской фрации "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.

Отвечая на вопрос о том, ведется ли досудебное расследование в отношенииЛёвочкина, глава САП заявил "Есть, вы же читали Мосийчука, он мое письмо опубликовал".

23 мая народный депутат Игорь Мосийчук (фракция РПЛ) обратился в антикоррупционные органы и Генпрокуратуру с заявлением о незаконном обогащении и неуплате налогов Лёвочкиным.

1 июня Мосийчук опубликовал в Facebook ответ главы САП Назара Холодницкого на свое заявление. По его словам, САП открыла против Левочкина уголовное производство, а детективы НАБУ начали досудебное следствие.

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Facebook/Ігор Мосійчук

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Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Подготовка представлений была обоснована ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 "Незаконное обогащение".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги депутат производство НАБУ
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