САП открыла уголовное дело о возможном незаконном обогащении Левочкина

Ведение досудебного следствия поручено детективам НАБУ.

САП и НАБУ "взялись" за Сергея Левочкина

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил открытие уголовного производства относительно возможного незаконного обогащения народного депутата, заместителя парламентской фрации "Оппозиционного блока"

Отвечая на вопрос о том, ведется ли досудебное расследование в отношенииЛёвочкина, глава САП заявил "Есть, вы же читали Мосийчука, он мое письмо опубликовал".

23 мая народный депутат Игорь Мосийчук (фракция РПЛ) обратился в антикоррупционные органы и Генпрокуратуру с заявлением о незаконном обогащении и неуплате налогов Лёвочкиным.

1 июня Мосийчук опубликовал в Facebook ответ главы САП Назара Холодницкого на свое заявление. По его словам, САП открыла против Левочкина уголовное производство, а детективы НАБУ начали досудебное следствие.

Facebook/Ігор Мосійчук

Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Подготовка представлений была обоснована ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 "Незаконное обогащение".