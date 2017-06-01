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САП доработала представления на снятие иммунитета с депутатов Лозового и Дейдея

1 июня в 16:43

Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представления на Лозового и Дейдея на доработку. САП доработала.

Холодницкий
Холодницкий отправил Луценко новые бумаги на депутатов
Радио Свобода
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генпрокурору доработанные представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

"Вчера были подписаны документы, я снова направил соответствующие представления генеральному прокурору", - сказал Холодницкий журналистам, отвечая на вопрос, доработала ли САП представление на снятие неприкосновенности с двух народных депутатов.

Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

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Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова, который уже согласился погасить более 1 миллиона долларов налоговой задолженности.

Еще два представления на депутатов Андрея Лозового и Евгения Дейдея Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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