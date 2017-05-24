Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации: онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят законопроект об установлении уголовной ответственности за содействие самоубийству.

Рада займется вопросами ратификации Верховная Рада Верховная Рада Украины сегодня, 24 мая, на пленарном заседании рассмотрит проект закона о ратификации Административных договоренностей по охране информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства) (проект н.д. Силантьева Дениса Олеговича).

Читайте также: Рада приняла в первом чтении закон о развитии зеленого туризма

Напомним, на этой неделе Рада займется языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью.