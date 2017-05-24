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Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации: онлайн-трансляция

24 мая в 09:36

Депутаты также рассмотрят законопроект об установлении уголовной ответственности за содействие самоубийству.

Верховная Рада
Рада займется вопросами ратификации
Верховная Рада
 Верховная Рада Украины сегодня, 24 мая, на пленарном заседании рассмотрит проект закона о ратификации Административных договоренностей по охране информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства) (проект н.д. Силантьева Дениса Олеговича).

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Напомним, на этой неделе Рада займется языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рада законопроект депутаты
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