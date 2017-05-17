Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации и защиты прав ребенка: онлайн-трансляция

Депутаты примут решение о ратификации Европейской социальной хартии.

Рада сегодня займется ратификацией соглашений Верховная Рада

сегодня, 17 мая, на пленарном заседании рассмотрит вопросы ратификации Европейской социальной хартии, соглашения между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве и ратификации соглашения между Кабмином и правительством Чехии о научно-технологическом сотрудничестве. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Докладчиком по проекту закона о внесении изменения в Закон "О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)" будет глава комитета по иностранным делам Анна Гопко. Докладчиком по проекту закона о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Хорватии об экономическом сотрудничестве будет замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольска.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание.

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Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью.