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Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации и защиты прав ребенка: онлайн-трансляция

17 мая в 09:23

Депутаты примут решение о ратификации Европейской социальной хартии.

Верховная Рада
Рада сегодня займется ратификацией соглашений
Верховная Рада
 Верховная Рада Украины сегодня, 17 мая, на пленарном заседании рассмотрит вопросы ратификации Европейской социальной хартии, соглашения между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве и ратификации соглашения между Кабмином и правительством Чехии о научно-технологическом сотрудничестве. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Докладчиком по проекту закона о внесении изменения в Закон "О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)" будет глава комитета по иностранным делам Анна Гопко. Докладчиком по проекту закона о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Хорватии об экономическом сотрудничестве будет замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольска. 

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание.

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Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ратификация закон экономика Рада сотрудничество
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