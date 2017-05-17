Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации и защиты прав ребенка: онлайн-трансляция

Депутаты примут решение о ратификации Европейской социальной хартии.
Докладчиком по проекту закона о внесении изменения в Закон "О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)" будет глава комитета по иностранным делам Анна Гопко. Докладчиком по проекту закона о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Хорватии об экономическом сотрудничестве будет замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольска.
Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание.
Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью.ZN.UA