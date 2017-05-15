Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью

Депутаты вернулись на работу после месячного перерыва и будут работать две недели подряд. Начнут с законопроектов, которые не успели принять в апреле.

Парубий наконец вернулся из зарубежных поездок (за счет налогоплательщиков) и огласил повестку дня Рады Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Радыогласил предварительную повестку дня на текущую пленарную неделю.

"Первый блок, который предлагается на вторник, это вопросы ЖКХ", - сказал он на согласительном совете, отметив, что этот блок не был закончен на предыдущей пленарной неделе.

По его словам, второй блок вопросов на вторник - вопросы информатизации. В среду будут вопросы защиты прав ребенка, а также ратификации. В четверг будет рассмотрен блок аграрной политики. "Последний блок, который рекомендуется, это блок вопросов культуры и духовности", - сообщил спикер.

Парубий также сказал, что во вторник в повестку дня будут включены все законопроекты, которые предлагают народные депутаты, а в четверг парламент рассмотрит законопроекты, которые предлагает правительство Украины.

Напомним, что последнее пленарное заседание Верховной Рады состоялось 14 апреля, после чего депутаты работали в округах и комитетах (по сути не работали).

17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану, пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля, а завершатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планом отведено 12 недель для пленарных заседаний.