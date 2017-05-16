Рада сегодня рассмотрит вопрос лишения мандата депутата Артеменко: онлайн-трансляция

Также депутаты рассмотрят вопросы жилищно-коммунального хозяйства и информатизации.

За предложение сдать Крым у Артеменко отберут депутатский мандат Андрей Артеменко / Facebook Верховная Рада Украины сегодня, 16 мая, на пленарном заседании рассмотрит вопрос о лишении мандата народного депутата Андрея Артеменко, также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и информатизации. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, депутаты рассмотрят проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Докладчиком по этому проекту будет заместитель главы Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект Закона о коммерческом учете коммунальных услуг и проект Закона о жилищно-коммунальных услугах.

Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью.