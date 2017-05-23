Рада сегодня рассмотрит вопрос языковых квот на ТВ: онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят вопросы экологической политики.

Депутаты сегодня займутся языковыми квотами на ТВ Верховная Рада Верховная Рада Украины сегодня, 23 мая, на пленарном заседании рассмотрит вопрос средств массовой информации и рекламы, а также вопросы экологической политики. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации (второе чтение), проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности) (проект н.д. О.Абдуллина).

В повестке дня также Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" с предложениями Президента Украины от 28.10.2016 (доработанный) и законопроект о стратегической экологической оценке (проект н.д. А.Дирива).

Напомним, на этой неделе Рада займется языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью.