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Рада сегодня рассмотрит вопрос языковых квот на ТВ: онлайн-трансляция

23 мая в 09:26

Депутаты также рассмотрят вопросы экологической политики.

Верховная Рада
Депутаты сегодня займутся языковыми квотами на ТВ
Верховная Рада
 Верховная Рада Украины сегодня, 23 мая, на пленарном заседании рассмотрит вопрос средств массовой информации и рекламы, а также вопросы экологической политики. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации (второе чтение), проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности) (проект н.д. О.Абдуллина). 

В повестке дня также Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" с предложениями Президента Украины от 28.10.2016 (доработанный) и законопроект о стратегической экологической оценке (проект н.д. А.Дирива).

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Напомним, на этой неделе Рада займется языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги закон Рада экология проект язык
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