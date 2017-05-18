Рада сегодня рассмотрит вопрос об особом статусе религиозных организаций: онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят вопросы аграрной политики.
Верховная Рада Украины сегодня, 18 мая, на пленарном заседании рассмотрит законопроект об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Радой государством-агрессором. Также депутаты рассмотрят вопросы аграрной политики и проект закона об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.
Так, в повестке дня значится проект закона об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором (проект предоставлено 27.04.2016, представление Комитета - 18.10.2016).
Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" (об уточнении некоторых терминов и понятий) (вручено 04.04.2017), проект закона о государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных (вручено на замену 16.05.2017), о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства.
Также в повестке дня законопроект об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях (предоставлен - 27.03.2017, представление Комитета - 12.04.2017).
Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью.
ZN.UA