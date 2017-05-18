Рада сегодня рассмотрит вопрос об особом статусе религиозных организаций: онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят вопросы аграрной политики.

Рада сегодня займется церквями Московского патриархата Верховная Рада Верховная Рада Украины сегодня, 18 мая, на пленарном заседании рассмотрит законопроект об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Радой государством-агрессором. Также депутаты рассмотрят вопросы аграрной политики и проект закона об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Так, в повестке дня значится проект закона об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором (проект предоставлено 27.04.2016, представление Комитета - 18.10.2016).

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" (об уточнении некоторых терминов и понятий) (вручено 04.04.2017), проект закона о государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных (вручено на замену 16.05.2017), о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства.

Также в повестке дня законопроект об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях (предоставлен - 27.03.2017, представление Комитета - 12.04.2017).

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Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью.