После переговоров с Путиным Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки"

Президент Франции рассчитывает на урегулирование конфликта с помощью Минского процесса и "нормандского формата".

Макрон примет участие в работе "нормандской четверки" tvc.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и реализацию Минских договоренностей, а также анонсировал проведение, передает "Укринформ"

"Мы намерены провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации. Также в рамках этого "нормандского формата" мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – заявил французский президент на пресс-конференции в Версальском дворце в понедельник, 29 мая.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.