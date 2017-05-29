После переговоров с Путиным Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки"

Президент Франции рассчитывает на урегулирование конфликта с помощью Минского процесса и "нормандского формата".
"Мы намерены провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации. Также в рамках этого "нормандского формата" мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – заявил французский президент на пресс-конференции в Версальском дворце в понедельник, 29 мая.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.
Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.Укринформ