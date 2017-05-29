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После переговоров с Путиным Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки"

29 мая в 19:48

Президент Франции рассчитывает на урегулирование конфликта с помощью Минского процесса и "нормандского формата".

нормандская четверка
Макрон примет участие в работе "нормандской четверки"
tvc.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и реализацию Минских договоренностей, а также анонсировал проведение встречи "нормандской четверки", передает "Укринформ".

"Мы намерены провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации. Также в рамках этого "нормандского формата" мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – заявил французский президент на пресс-конференции в Версальском дворце в понедельник, 29 мая.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.

По материалам: Укринформ
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Тэги Путин Макрон Франция Россия Украина
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