Порошенко выразил уверенность в деоккупации Крыма

Ни одна страна цивилизованного мира не признала незаконную аннексию полуострова Россией.

Порошенко поддерживает создание крымскотатарской автономии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не сомневается в восстановлении украинского суверенитета ви наказании страны-агрессора за оккупацию украинских территории.

"Я уверен в деоккупации Крыму. Я уверен в наказании преступников. Страну-преступника заставят вернуть украденное", - подчеркнул глава государства во время выступления на реквиеме памяти жертв депортации крымскотатарского народа 18 мая.

Одним из важнейших факторов, который должен помочь Украине восстановить законную власть в Крыму президент назвал реформы и европейский вектор развития.

"И уверенность эта основывается в первую очередь, на вере в Украине и ожиданиях крымских татар, украинский, и всех других этносов - граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму. Она базируется на нашей общей позиции, что Крым - это Украина, и на поддержке этой истины всем международным сообществом. Ни одна страна цивилизованного мира не признала незаконной аннексию Крымского полуострова" , – отметил Порошенко.

Президент также напомнил о юридической оценке оккупации Крыма Международным судом ООН.

"С недавнего времени у нас есть не просто эта политическая позиция, не просто политическая позиция ООН и отдельных государств, но и предварительная юридическая оценка Международного Суда ООН. Украина подготовила этот иск. Этот иск был принят Международным судом ООН и уже даже сделаны предупредительные меры", – добавил глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко также выразил готовность поддержать внесение изменений в Конституцию о создании национальной автономии крымских татар.

Конституционная комиссия по его поручению приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений и изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. По его словам, является первыми шагами в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар.

В июле 2015 года глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "БПП" Рефат Чубаров в интервью ZN.UA заявил, что оккупация Крыма Россией во многом была предопределена тогда, когда Украина открыто пренебрегла правами коренного народа Крыма – крымских татар.