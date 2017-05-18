В будущей автономии крымских татар учтут права других национальностей – Порошенко

Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений и изменений в Конституцию Украины относительно Крыма.

Украина наконец делает первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар © European Council

Будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Выступая в Киеве на мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, президент отметил, что неделю назад Конституционная комиссия по его поручению приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений и изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. По его словам, является первыми шагами в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар.

"Безусловно, эта автономия полностью учтет равные права и свободы украинцев, этнических россиян и представителей всех остальных этносов, которые проживают на полуострове", — сказал Порошенко.

В июле 2015 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "БПП" Рефат Чубаров в интервью ZN.UA заявил, что оккупация Крыма Россией во многом была предопределена тогда, когда Украина открыто пренебрегла правами коренного народа Крыма – крымских татар.

"23 года крымские татары пытались убедить украинских политиков в том, что определение правового статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на самоопределение явится не только восстановлением их прав, но и будет служить гарантией неотъемлемости полуострова от Украинского государства. Однако Украина пошла по другому пути, вместо национально-территориальной автономии крымскотатарского народа, что полностью бы соответствовало и принципам международного права, в Крыму была создана автономия, в которой все права де-факто получило этническое — русское — большинство", — сказал глава Меджлиса.