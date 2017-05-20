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Порошенко и Меркель обсудят подготовку встречи глав "Нормандского формата"

20 мая в 14:45

Встречи в Нормандском формате будут продолжены.

Порошенко Меркель
Меркель обсудит с Порошенко подготовку встречи лидеров «Нормандского формата»
president.gov.ua
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко намерена обсудить возможную будущую встречу четырех лидеров "Нормандского формата".

"Встречи в нормандском формате будут продолжены, и мы обсудим возможную будущую встречу четырех лидеров", - сказала Меркель перед встречей с Порошенко.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги встреча Порошенко Меркель Украина Германия
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