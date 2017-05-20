Порошенко и Меркель обсудят подготовку встречи глав "Нормандского формата"

Встречи в Нормандском формате будут продолжены.
"Встречи в нормандском формате будут продолжены, и мы обсудим возможную будущую встречу четырех лидеров", - сказала Меркель перед встречей с Порошенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.
Интерфакс-Украина