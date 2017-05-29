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Полторак рассказал о расширении военного сотрудничества Украины и Чехии

29 мая в 13:53

Оборонные ведомства обеих стран углубят сотрудничество в военной сфере и расширят военно-медицинское обеспечение.

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Полторак обсудил с чешским коллегой перспективы военного сотрудничества двух стран
Василий Артюшенко, ZN.UA
Украина и Чехия будут расширять сотрудничество в военно-технической сфере и военно-медицинском обеспечении, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с чешским коллегой, министром обороны Чешской Республики Мартином Стропницким.

"Мы обсудили вопросы совместного участия наших ведомств в многонациональных учениях, которые запланированы и отработаны в ходе нашего плана сотрудничества на 2017 год. Мы рассмотрели вопросы, связанные с мероприятиями по подготовке войск и логистических проектов", - цитирует Полторака "УНН".

Министр отметил, что военные ведомства обеих стран рассмотрели вопросы профессиональной подготовки военнослужащих, в частности, сил специальных операций, инженерных и снайперских подразделений.

"Мы рассмотрели возможность расширения сотрудничества в военно-техническом взаимодействии и сотрудничества на всех уровнях, а также рассмотрели вопрос о возможности предоставления и расширения нашего сотрудничества в военно-техническом обеспечении ВСУ", - рассказал министр обороны.

Кроме того, министры обороны Украины и Чехии коснулись вопроса ситуации в безопасностью в мире. В рамках этой дискуссии Степан Полторак проинформировал коллегу о ситуации в Донбассе, состоянии выполнения Минских соглашений и "чрезвычайно высоком уровне нарушений террористическими группировками со стороны РФ".

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Напомним, в апреле Степан Полторак во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, а также состояние реформирования Минобороны и ВСУ.

В мае он предоставил главе Комитета обороны Бундестага Вольфгангу Гелльмиху конкретные видеодоказательства нарушения Россией Минских соглашений.

По материалам: УНН
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Тэги сотрудничество оборона министр Украина Полторак Чехия
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