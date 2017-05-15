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Полторак показал главе Комитета обороны Бундестага видеодоказательства нарушения Россией "Минска"

15 мая в 18:38

Сегодня глава украинского военного ведомства прибыл с официальным визитом в Берлин. 

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Полторак показал немецким парламентариям доказательства российской агрессии в Донбассе
Twitter/Andrij Melnyk
Министр обороны Украины Степан Полторак предоставил главе Комитета обороны Бундестага В. Гелльмиху конкретные видеодоказательства нарушения Россией Минских соглашений, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Дипломат отметил, что сегодня глава украинского военного ведомства прибыл с официальным визитом в Берлин. В ходе визита министр ознакомил главу военного комитета Бундестага с агрессивными действиями РФ на Востоке Украины.

Кроме того, Полторак заручился поддержкой вице-главы фракции ХДС Бундестага Фраца Йозефа Юнга для реформы украинского оборонного сектора.

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Напомним, в апреле Степан Полторак во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, а также состояние реформирования Минобороны и ВСУ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина оборона Полторак
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