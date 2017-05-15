Полторак показал главе Комитета обороны Бундестага видеодоказательства нарушения Россией "Минска"

Сегодня глава украинского военного ведомства прибыл с официальным визитом в Берлин.

Полторак показал немецким парламентариям доказательства российской агрессии в Донбассе Twitter/Andrij Melnyk

Министр обороны Украиныпредоставил главе Комитета обороны Бундестага В. Гелльмиху конкретные видеодоказательства нарушения Россией Минских соглашений, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Дипломат отметил, что сегодня глава украинского военного ведомства прибыл с официальным визитом в Берлин. В ходе визита министр ознакомил главу военного комитета Бундестага с агрессивными действиями РФ на Востоке Украины.

Кроме того, Полторак заручился поддержкой вице-главы фракции ХДС Бундестага Фраца Йозефа Юнга для реформы украинского оборонного сектора.

Міністр оборони навів главі Комітету оборони Бундестагу В.Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей pic.twitter.com/ipyPmUccO4 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 травня 2017 р.

Напомним, в апреле Степан Полторак во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, а также состояние реформирования Минобороны и ВСУ.