Полторак показал главе Комитета обороны Бундестага видеодоказательства нарушения Россией "Минска"

Сегодня глава украинского военного ведомства прибыл с официальным визитом в Берлин.
Дипломат отметил, что сегодня глава украинского военного ведомства прибыл с официальным визитом в Берлин. В ходе визита министр ознакомил главу военного комитета Бундестага с агрессивными действиями РФ на Востоке Украины.
Кроме того, Полторак заручился поддержкой вице-главы фракции ХДС Бундестага Фраца Йозефа Юнга для реформы украинского оборонного сектора.
Міністр оборони навів главі Комітету оборони Бундестагу В.Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей pic.twitter.com/ipyPmUccO4— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 травня 2017 р.
Напомним, в апреле Степан Полторак во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, а также состояние реформирования Минобороны и ВСУ.ZN.UA