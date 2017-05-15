Полторак уволил руководителя "Военторгсервиса" и его причастных к коррупции подчиненных

Увольнение состоялось по представлению военной прокуратуры, которая расследует противоправную деятельность сотрудников филиала концерна.

Министр обороны уволил коррупционеров Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил Генерального директора концерна "Военторгсервис" и начальника филиала "Одесское управление военной торговли" за причастность к коррупционным сделкам, сообщает пресс-службаЮжного региона Украины.

По данным прокуроров, должностные лица Одесского филиала концерна "Военторгсервис" в прошлом году требовали от предпринимателей рынка "7 километр" взятки за заключение договоров аренды торговых мест. При этом сумма неправомерной выгоды должна была составить почти миллион долларов. Однако злоумышленников задержали во время передачи первой части взятки в размере 75 тысяч долларов.

Следствие проверило вероятной причастности к этим сделкам других должностных лиц концерна, но не получило доказательств их вины. В прокуратуре отметили, что к совершению неправомерных действий сотрудников филиала подтолкнуло отсутствие должного контроля со стороны руководства концерна "Военторгсервис".

"В связи с изложенным, военной прокуратурой Одесского гарнизона министру обороны Украины внесено представления в порядке ч. 3 ст. 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд в ближайшее время", - резюмировали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в мировом рейтинге восприятия коррупции за 2016 год Украина занимает 131 место, разделив его с Казахстаном, Россией, Ираном и Непалом. Таким образом, страна опустилась на одно место по сравнению с рейтингом 2015 года. При этом количество баллов, которые определяют рейтинг, выросло с 27 до 29.