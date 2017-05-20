Переговоры Меркель и Порошенко длились более 2,5 часов – посол

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Встреча украинского президента и немецкого канцлера завершилась.

Встреча Меркель с Порошенко длилась 2,5 часа Официальный твиттер Администрации президента Украины

Переговоры президента Украиныи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились свыше двух с половиной часов, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Завершились переговоры двух лидеров - президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые продолжались более двух с половиной часов", - написал Мельник в Twitter.

Завершилися переговори двох лідерів - Президента .@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 травня 2017 р.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.