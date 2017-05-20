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Переговоры Меркель и Порошенко длились более 2,5 часов – посол

20 мая в 17:47

Встреча украинского президента и немецкого канцлера завершилась.

порошенко меркель
Встреча Меркель с Порошенко длилась 2,5 часа
Официальный твиттер Администрации президента Украины
Переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились свыше двух с половиной часов, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Завершились переговоры двух лидеров - президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые продолжались более двух с половиной часов", - написал Мельник в Twitter.

 

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру. 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Порошенко президент Меркель переговоры Германия Мельник
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