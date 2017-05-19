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НАБУ не инициировало снятие неприкосновенности с Лозового

19 мая в 21:53

Уголовные производства в отношении депутатов зарегистрированы по результатам анализа электронных деклараций депутатов.

Андрей Лозовой
В НАБУ заинтересовались декларацией Лозового
Facebook/ Андрей Лозовой
Национальное антикоррупционное бюро осуществляет досудебное следствие в рамках уголовных производств, открытых в отношении народных депутатов Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия). Но детективы НАБУ принимали участие в составлении представления о лишении депутатской неприкосновенности только одного из них – Дейдея.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 368-2 Уголовного кодекса – "Незаконное обогащение", сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро уточнили, что уголовные производства в отношении депутатов зарегистрированы по результатам анализа их электронных деклараций, а также по ходатайствам общественных организаций.

"Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности", – пояснили в НАБУ.

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Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия). После проверки ГПУ, НАБУ  и САП  электронных деклараций депутатов были зарегистрированы уголовные производства по статьям об уклонении от уплаты налогов, декларировании неправдивой информации и о незаконном обогащении.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Дейдей Лозовой ГПУ НАБУ неприкосновенность
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