НАБУ не инициировало снятие неприкосновенности с Лозового

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Уголовные производства в отношении депутатов зарегистрированы по результатам анализа электронных деклараций депутатов.

В НАБУ заинтересовались декларацией Лозового Facebook/ Андрей Лозовой

Национальное антикоррупционное бюро осуществляет досудебное следствие в рамках уголовных производств, открытых в отношении народных депутатов. Но детективы НАБУ принимали участие в составлении представления о лишении депутатской неприкосновенности только одного из них – Дейдея.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 368-2 Уголовного кодекса – "Незаконное обогащение", сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро уточнили, что уголовные производства в отношении депутатов зарегистрированы по результатам анализа их электронных деклараций, а также по ходатайствам общественных организаций.

"Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности", – пояснили в НАБУ.

Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия). После проверки ГПУ, НАБУ и САП электронных деклараций депутатов были зарегистрированы уголовные производства по статьям об уклонении от уплаты налогов, декларировании неправдивой информации и о незаконном обогащении.