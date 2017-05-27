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КСУ вернется к вопросу увольнения Баулина на следующей неделе

27 мая в 00:21

Баулин и Вдовиченко написали заявления об отставке, но для ее утверждения не хватило голосов.

конституционный суд КСУ
Во вторник Баулина снова попытаются отправить в отставку
morozzz / Depositphotos
Судьи Конституционного суда планируют продолжить рассмотрение вопроса об увольнении бывшего председателя КСУ Юрия Баулина и судьи КСУ Сергея Вдовиченко, которые написали заявления об отставке, во вторник, 30 мая.

Соответствующие вопросы включены в повестку дня, обнародованную на официальном сайте суда.

Как сообщалось, на закрытом заседании 18 мая судьи КСУ так и не избрали нового председателя суда. Им также не удалось освободить от занимаемых должностей Баулина и Вдовиченко.

Выборы главы суда перенесены. С 3 июня исполнять обязанности председателя КСУ будет Виктор Кривенко – как старший по возрасту судья. Именно с этой даты истекает срок полномочий нынешнего и. о. главы КСУ Баулина, который, тем не менее, останется судьей Конституционного суда.

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Напомним, 27 апреля судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук инициировали проведение специального заседания КСУ с целью избрания его нового председателя. Срок полномочий председателя КСУ Юрия Баулина истек еще 18 марта, но он продолжает руководить  судом в статусу и.о. как старший по возрасту судья.

Согласно регламенту КСУ новый председатель суда должен быть избран не позднее чем через два месяца после истечения полномочий своего предшественника.

Как известно, шестеро до сих пор действующих судей КСУ работали в составе суда на момент вынесения решения по расширению полномочий бывшего президента Виктора Януковича. Это – председатель КС Юрий Баулин и судьи Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала. По данным следствия, они получали деньги из "черной кассы" Партии регионов.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Денисовой с главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги КСУ Баулин Вдовиченко
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