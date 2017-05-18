Судьи КСУ не смогли ни уволить Баулина, ни избрать нового председателя суда

Обязанности главы КСУ с 3 июня будет временно исполнять Виктор Кривенко.

Судьи отказались увольнять Баулина, так как это должен сделать Порошенко morozzz / Depositphotos

На закрытом заседании Конституционного суда Украины в четверг, 18 мая, судьи не смогли. Им также не удалось освободить от занимаемых должностей и. о. главы суда Юрия Баулина и судью Сергея Вдовиченко, сообщает УНИАН со ссылкой на собственный источник в КСУ.

Судьи также рассмотрели кандидатуру Владимира Мойсика, который претендует на должность председателя КСУ, но она не набрала достаточного количества голосов.

Выборы главы суда перенесены. С 3 июня исполнять обязанности председателя КСУ будет Виктор Кривенко – как старший по возрасту судья. Именно с этой даты истекает срок полномочий нынешнего и. о. главы КСУ Баулина, который, тем не менее, останется судьей Конституционного суда.

Баулин и Вдовиченко подавали заявление об отставке, но за их увольнение проголосовали менее 12 судей.

Как пояснил собеседник издания, одной из причин, по которым судьи не стали увольнять Баулина и Вдовиченко, стало наличие действующего постановления Верховной Рады Украины от 24 февраля 2014 года "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи". Парламент констатировал, что они "нарушили предписания статей 3, 19, 147-153 Конституции Украины, что является необеспечением верховенства Конституции Украины, нарушением обязанности защищать конституционный строй государства, конституционные права и свободы человека и гражданина, а также противоречит содержанию присяги судьи Конституционного суда Украины, честному и добросовестному исполнению обязанностей судьи Конституционного суда Украины".

В соотвествии с этим документом, нарушителей присяги, назначенных по президентской квоте, должен уволить именно глава государства.

Напомним, 27 апреля судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук инициировали проведение специального заседания КСУ с целью избрания его нового председателя. Срок полномочий председателя КСУ Юрия Баулина истек еще 18 марта, но он продолжает руководить судом в статусу и.о. как старший по возрасту судья.

Согласно регламенту КСУ новый председатель суда должен быть избран не позднее чем через два месяца после истечения полномочий своего предшественника.

Как известно, шестеро до сих пор действующих судей КСУ работали в составе суда на момент вынесения решения по расширению полномочий бывшего президента Виктора Януковича. Это – председатель КС Юрий Баулин и судьи Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала. По данным следствия, они получали деньги из "черной кассы" Партии регионов.

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