На должность главы Конституционного суда претендуют два кандидата – СМИ

До выборов, которые запланированы на пятницу, может появиться еще один претендент.

Выборы главы КСУ состоятся в последний день предусмотренного законодательством срока morozzz / Depositphotos

Выборы новогодолжны состояться в пятницу, 19 мая, сообщают "Українські новини" со ссылкой на собственный источник в КСУ.

Собеседник издания уточнил, что на данный момент на вакантную должность претендуют два кандидата, но продолжаются переговоры о выдвижении еще одного претендента.

Напомним, 27 апреля судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук инициировали проведение специального заседания КСУ с целью избрания его нового председателя. Срок полномочий председателя КСУ Юрия Баулина истек еще 18 марта, но он продолжает руководить судом в статусу и.о. как старший по возрасту судья.

19 мая – это крайняя дата проведения выборов, так как согласно регламенту КСУ новый председатель суда должен быть избран не позднее чем через два месяца после истечения полномочий своего предшественника.

Как известно, шестеро до сих пор действующих судей КСУ работали в составе суда на момент вынесения решения по расширению полномочий бывшего президента Виктора Януковича. Это – председатель КС Юрий Баулин и судьи Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала. По данным следствия, они получали деньги из "черной кассы" Партии регионов.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Денисовой с главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".