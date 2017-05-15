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На должность главы Конституционного суда претендуют два кандидата – СМИ

15 мая в 22:01

До выборов, которые запланированы на пятницу, может появиться еще один претендент.

конституционный суд КСУ
Выборы главы КСУ состоятся в последний день предусмотренного законодательством срока
morozzz / Depositphotos
Выборы нового председателя Конституционного суда Украины должны состояться в пятницу, 19 мая, сообщают "Українські новини" со ссылкой на собственный источник в КСУ.

Собеседник издания уточнил, что на данный момент на вакантную должность претендуют два кандидата, но продолжаются переговоры о выдвижении еще одного претендента.

Напомним, 27 апреля судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук инициировали проведение специального заседания КСУ с целью избрания его нового председателя. Срок полномочий председателя КСУ Юрия Баулина истек еще 18 марта, но он продолжает руководить  судом в статусу и.о. как старший по возрасту судья.

19 мая – это крайняя дата проведения выборов, так как согласно регламенту КСУ новый председатель суда должен быть избран не позднее чем через два месяца после истечения полномочий своего предшественника.

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Как известно, шестеро до сих пор действующих судей КСУ работали в составе суда на момент вынесения решения по расширению полномочий бывшего президента Виктора Януковича. Это – председатель КС Юрий Баулин и судьи Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала. По данным следствия, они получали деньги из "черной кассы" Партии регионов.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Денисовой с главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Українські новини
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Тэги КСУ Баулин Янукович Порошенко
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