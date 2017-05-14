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Климкин сообщил о готовности США активизировать усилия по урегулированию конфликта в Донбассе

14 мая в 21:25

У Вашингтона есть рычаги давления на Россию.

 

Трамп Чалый Климкин
Климкин рассказал о результатах аудиенции в Белом доме
Посольство Украины в СШАFacebook
Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к процессу урегулирования конфликта в Донбассе усилить давление на Россию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

 "Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И какие-то моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", – сообщил глава МИД в эфире телеканала ТСН вечером в воскресенье, 14 мая.

Климкин, который накануне встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в Белом доме, подчеркнул, что у Вашингтона достаточно рычагов влияния на Кремль.

"Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может применяться дальше", – добавил дипломат.

Министр уточнил, что на международном уровне поднимаются вопросы  усиления международной составляющей на Донбассе, усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, создания другой миссии, которая "будет реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".

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Напомним, 11 мая глава МИД Украины  Павел Климкин встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к "нормандскому формату".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Климкин США Трамп Вашингтон
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