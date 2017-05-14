Климкин сообщил о готовности США активизировать усилия по урегулированию конфликта в Донбассе

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У Вашингтона есть рычаги давления на Россию.

Климкин рассказал о результатах аудиенции в Белом доме Посольство Украины в СШАFacebook

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к процессу урегулирования конфликта в Донбассе усилить давление на Россию, заявил министр иностранных дел Украины

"Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И какие-то моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", – сообщил глава МИД в эфире телеканала ТСН вечером в воскресенье, 14 мая.

Климкин, который накануне встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в Белом доме, подчеркнул, что у Вашингтона достаточно рычагов влияния на Кремль.

"Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может применяться дальше", – добавил дипломат.

Министр уточнил, что на международном уровне поднимаются вопросы усиления международной составляющей на Донбассе, усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, создания другой миссии, которая "будет реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".

Напомним, 11 мая глава МИД Украины Павел Климкин встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к "нормандскому формату".