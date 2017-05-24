Гройсман прокомментировал отставку министра агрополитики Кутового

Консультации с парламентской коалицией об отставке Кутового и поиске нового министра будут начаты в ближайшее время.

Решение Кутового подать в отставку вызвано личными причинами, сообщил Гройсман Министерство аграрной политики и продовольствия Украины/Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уважает решение министра агрополитики Тараса Кутового подать в отставку.

"Надежный, профессиональный наш коллега принял решение оставить должность министра аграрной политики и продовольствия. Я сразу отреагировал и еще раз хочу подчеркнуть, что мне очень жаль, что он принял такое решение, но я глубоко уважаю это решение. Это решение является личным. Он решил поработать в инвестиционной сфере. Глубоко убежден в том, что он будет и дальше взаимодействовать с правительством, в том числе с Офисом привлечения инвестиций", - сказал Гройсман на заседании правительства.

Премьер-министр сообщил, что вскоре будут начаты консультации с парламентской коалицией относительно принятия необходимых решений: отставке министра по собственному желанию и выбору возможных кандидатур, которые будут внесены на рассмотрение парламента для назначения на должность нового министра.

23 мая министр агрополитики Тарас Кутовой заявил, что подает в отставку и просит парламент с пониманием отнестись к его решению.

Тарас Кутовой был назначен в правительство Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года по квоте "Блока Петра Порошенко".

О плане реформ Министерства аграрной политики читайте в статье министра Тараса Кутового для ZN.UA "3+5" - простая арифметика стратегии развития АПК".

Кутовый в 2004-2009 годах был финансовым директором ЗАО "Инвестиционная компания "XXI век", в 2010-2011 годах - президентом ПАО "Компания "Райз".

С декабря 2014 года возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, являлся замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".