СМИ назвали причину отставки Кутового

Гройсман, у которого непростые отношения с министром аграрной политики, поблагодарил его за совместную работу.

В Кабмине рассказали о давлении Гройсмана на Кутового Тарас Кутовой / Facebook

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с правительственным проектом земельной реформы, а также из-за напряженных отношений с премьером министром Владимиром Гройсманом, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Источники издания в парламентской фракции "Блоке Петра Порошенко" и Администрации президента назвали главной причиной отставки министра земельную реформу.

В то же время, источники в Кабмине указали на сложные отношения Кутового с Гройсманом, который навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка, работавшего ранее в Виннице.

"Ему не дали никаких полномочий. Забрали "Укрспирт", "Укрлес". Снизу первый зам Мартынюк. Он решил не быть клоуном, и ушел. Последней каплей стали Лесагентство и земля", – сообщил собеседник издания.

Глава правительства, в свою очередь, публично поблагодарил Кутового за сотрудничество.

"Министр аграрной политики Кутовой сообщил о намерении покинуть пост. Мне жаль, но это его решение. Благодарен за совместную работу. Хочу пожелать Тарасу успехов и рассчитываю на его участие в работе с привлечением инвестиций в экономику Украины", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Гройсмана в Facebook.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой 23 мая подал заявление об отставке и сообщил о намерении посвятить себя работе по привлечению инвестиций в экономику страны.

В правительство Гройсмана Кутовой был назначен в апреле 2016 года по квоте БПП. До этого он возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, являлся замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

О плане реформ Министерства аграрной политики читайте в статье министра Тараса Кутового для ZN.UA "3+5" - простая арифметика стратегии развития АПК".