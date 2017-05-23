Министр агрополитики Украины Кутовый подал в отставку

Кутовый завершает политическую карьеру и планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
"Завершается 5 год моей работы на политической ниве. Спасибо всем, с кем вместе нам удалось изменить видение на мировоззренческие вопросы", - написал Кутовый на своей странице в Facebook и разместил копию заявления об отставке.
Угловой сообщил в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
Министр попросил коллег по парламенту "отнестись к заявлению с пониманием и проголосовать ее".
Тарас Кутовой был назначен в правительство Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года по квоте "Блока Петра Порошенко".
О плане реформ Министерства аграрной политики читайте в статье министра Тараса Кутового для ZN.UA "3+5" - простая арифметика стратегии развития АПК".ZN.UA