Эксперты поставили Порошенко пятерку по десятибалльной шкале

Опрос 65 экспертов показал отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, медленный темп реформ и отсутствие их действенной поддержки.

Эксперты назвали основные достижения и неудачи Порошенко за последний год Сайт президента Украины

Деятельность президента Петра Порошенко в течение третьего года его каденции эксперты оценили в 4,7 балла по 10-балльной шкале. Как отмечают в фонде "Демократические инициативы", это ниже средней оценки первого года президентства (5,3) и почти столько же, как год назад (4,5).

Лучше всего, по мнению экспертов, президент справился с осуществлением внешней политики (6,3 балла), хуже всего – с выполнением предвыборных обещаний (3,6). Взаимодействие с парламентом эксперты оценили в 4,9 балла, взаимодействие с правительством – 5,9 балла, выполнение роли гаранта Конституции и прав человека – 4,7 балла, урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе – 3,9 балла, взаимодействие с обществом – 3,8 балла, проведение реформ – 3,8 балла, кадровую политику в 3,7 балла.

Главным достижением за третий год пребывания Порошенко на своем посту эксперты назвали долгожданное соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Среди других достижений президента эксперты прежде всего называли: продление санкций против России и сохранения антироссийской коалиции; усиление обороноспособности и продолжение реформ Вооруженных сил; относительную стабилизацию политической ситуации, недопущение острого политического кризиса, отсутствие внеочередных выборов ВР и стабилизацию ситуации на фронте, отсутствие полномасштабных военных действий.

Отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией; медленный темп реформ, отсутствие их действенной поддержки; отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе и неудачная кадровая политика – этот список неудач почти неизменен в течение трех лет на посту президента Порошенко.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел экспертный опрос "Третий год Президента Петра Порошенко" 17-23 мая 2017 года. Целью опроса было выяснить мнения экспертов относительно основных достижений и неудач Петра Порошенко в течение третьего года его каденции и обобщить рекомендации экспертов относительно его следующих шагов. Всего было опрошено 65 экспертов.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в случае досрочных президентских выборовв первом туре больше всего голосов получили бы действующий президент Украины Петр Порошенко (10,3%) и лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (9,5%).

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, в апреле 2017 года президенту Украины доверяли 22% граждан, не доверяли – 71,9%.