Ярославский купил горнодобывающий комбинат у Evraz Абрамовича

Сумма сделки составляет $ 110 млн

Ярославский скупает российские активы allmir.net Российская группа Evraz (РФ) подписала соглашение о продаже рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог, Днепропетровской обл.) структуре DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского за $ 110 млн без учета долга.

"Сумма сделки составила $ 110 млн, что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга железнорудного предприятия", – подтверждает эту информацию DCH в своем сообщении.

Согласно пресс-релизу группы "Евраз", 100% дочерняя компания Evraz Group S.A подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания для "Евраз Сухая Балка") компании Berklemond Investments Ltd.

Сумма будет выплачена несколькими траншами: $ 25 млн Evraz получит после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31 декабря 2017 года. Полученные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая погашение задолженности компании.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Выручка предприятия в 2016 году составила $ 145 млн, EBITDA - $ 26 млн. В прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды.

Шахтеры ЧАО "Евраз-Сухая Балка" в середине мая проводили забастовку, требуя повышения зарплаты. Администрация рудника договорилась с ними о повышении с 1 июня зарплаты на 20%.

Ранее в мае Evraz объявил, что продает Lanebrook, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович с партнерами, порт в Нзаходке за $ 354,4 млн.

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых "УкрСиббанк", проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к "Евро-2012". Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ "Караван".

Напомним, Ярославский в середине мая этого года сообщил о возможности покупки у российского "Внешэкономбанка" (ВЭБ) его украинской "дочки" – "Проминвестбанка" (ПИБ), 13-го по размерам активов на украинском рынке.