Ярославский покупает "дочку" российского ВЭБа

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В ближайшее время в НБУ поступит заявка на покупку финучреждения.

Российский "Внешэкономбанк" определился с покупателем "Проминвестбанка" minfin.com.ua

Украинский бизнесмен, владелец и президент компании DCH Александр Ярославский по итогам рассмотрения российским(ВЭБ) его заявки на покупку украинского "Проминвестбанка" (ПИБ) в ближайшее время планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения ПИБ согласовательные процедуры, сообщает пресс-служба DCH.

"Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет "Внешэкономбанка" рассмотрел предложение Ярославского о приобретении "Проминвестбанка", дочерней структуры ВЭБ в Украине", - сообщает пресс-служба DCH.

Российское издание "Коммерсантъ" ранее сообщило, что Ярославский вошел в число претендентов на покупку ПИБ, сделал ВЭБу соответствующее предложение в конце прошлой недели, а 18 мая о кандидатах на приобретение ПИБа был проинформирован наблюдательный совет ВЭБа, заседание которого провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Издание напомнило, что одна группа потенциальных инвесторов уже известна - в нее входят девелопер, основатель MosCityGroup Павел Фукс и депутат Верховной Рады Максим Микитась.

Сам Ярославский уточнил изданию, что ранее провел переговоры со "Сбербанком" о покупке его украинской "дочки", однако в итоге продавец выбрал другого покупателя.

ПИБ основан в 1992 году. У ВЭБа - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, за первый квартал 2017 года его активы сократились на 22,9% – до 25,61 млрд грн, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков.

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых "УкрСиббанк", проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace, сетью ТРЦ "Караван".

Напомним, что "Внешэкономбанк" уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей своей дочерней структуры в Украине – "Проминвестбанка".

Глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков заявил, что скоро будет принято окончательное решение по сделке о продаже украинского "Проминвестбанка". Возможный покупатель – группа ОТР. Однако в венгерской банковской группе ОТР заявили, что находятся на предварительной стадии переговоров по покупке одного украинского актива, но это не "Проминвестбанк".

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".