Украина взыскала первые суммы с "Газпрома" - Петренко

Наработан механизм взыскания средств и имущества с "Газпрома".

Киев будет добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах gazprom.ru

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщает о взыскании первых сумм с(РФ) по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.

"Уже взысканы первые суммы с "Газпрома" территории Украины. Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах", - сказал Петренко журналистам в четверг.

"Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами", - рассказал глава ведомства.

Он сообщил, что "уже сейчас арестовано определенное имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины – об этом сообщил и сам "Газпром". "Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами. Эти компании рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды", - сообщил Петренко.

Он отметил, что Киев будет добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания штрафа АМКУ.

Напомним, "Газтранзит" подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить постановление Государственной исполнительной службы об аресте 40,2% акций предприятия, которые принадлежат компании "Газпром" (Россия).

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.